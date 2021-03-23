ثلاثة قوانين هامّة.. حديث برلماني بالتصويت عليها خلال اسبوعين

2021/03/23 | 18:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أكد النائب جواد الموسوي، عزم البرلمان التصويت على ثلاثة قوانين مفصلية خلال الاُسبوعين المقبلين، ابرزها قانون حل مجلس النواب.

وقال الموسوي في بيان، إن "النشاط السياسي في مجلس النواب غير مسبوق بتاريخه حيث يشهد الاستعداد للتصويت على ثلاثة قوانين عالقة خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف، أن "اليوم قد يشهد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية ومن ثم التفرغ للتصويت على قانون ادارة الدولة العراقية"، مبينا أن "القانون الابرز الذي سيصوت على هو التصويت على موعد حل مجلس النواب وسيتم خلال الاسبوعين المقبلين على اكثر تقدير".

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