قائمة مسائية.. الدولار يسجل انخفاضاً في السوق العراقية

شهدت أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية في العراق انخفاضاً طفيفاً.
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أسعار مكاتب الصيرفة:
بغداد - بورصة
143,800
الشراء 143,250
البيع 144,250
ونشر "ناس" أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية صباح اليوم الثلاثاء، (23 آذار 2021)، بحسب رصد مختصين.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 145,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 144,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 119,26 دولار
100 باوند ⬅️ 138,38 دولار
100 دولار ⬅️ 783,27 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1738,27$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 63,92 دولار
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