2021/03/23 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية في العراق انخفاضاً طفيفاً.

قناة "ناس" على تلكرام..



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أسعار مكاتب الصيرفة:

بغداد - بورصة

143,800

الشراء 143,250

البيع 144,250

ونشر "ناس" أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية صباح اليوم الثلاثاء، (23 آذار 2021)، بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 145,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 144,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 119,26 دولار

100 باوند ⬅️ 138,38 دولار

100 دولار ⬅️ 783,27 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1738,27$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 63,92 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة مسائية.. الدولار يسجل انخفاضاً في السوق العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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