رئيس وزراء إثيوبيا يقر بوجود قوات إريترية في تيغراي

2021/03/23 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الثلاثاء، بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا، مشيرا إلى احتمال أن تورّطها في انتهاكات بحق المدنيين.

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