ضبط مكملات غذائية معدة للتهريب في مطار البصرة الدولي

2021/03/23 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مكملات غذائية لم يصرح بها لغرض تهريبها في مطار البصرة الدولي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “تم ضبط مكملات غذائية لم يصرح بها لغرض تهريبها في منفذ مطار البصرة الدولي”.

واضافت انه “تم إحالة المضبوطات الى مركز شرطة المطار لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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