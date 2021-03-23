2021/03/23 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشان اوقات دخول مكربات الحمل الى العاصمة.

وقال بيان للمديرية تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، يأمر بتعطيل العمل ببيان (رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ وملحقه ) كونه يتداخل مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في فرض حظر التجوال الجزئي”.

واضاف البيان، انه “انسجاماً مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول المركبات الحمل، يكون السماح بسير المركبات الحمل الساعة ٥ مساءاً ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من المرور بشأن دخول مركبات الحمل الى العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من المرور بشأن دخول مركبات الحمل الى العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).