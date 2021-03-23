المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء يقترح الغاء انتخابات الداخل

2021/03/23 | 18:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقترح احمد ملا طلال المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الغاء انتخابات الداخل أيضا بعد إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكتب ملا طلال تغريدة على تويتر اليوم، (23 آذار 2021)، "إن أستمر السلاح السائب والمال السياسي والأغتيال والقمع والتضييق وتكميم الأفواه فألغوا انتخابات الداخل أيضا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قررت المفوضية العليا للانتخابات، إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المفوضية في بيان، إن مجلس المفوضين قرر خلال جلسة استثنائية عقدها، اليوم، "عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج".

وحول أسباب القرار، اعتبرت المفوضية أن هناك صعوبة في تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا (إلكترونيا) خلال الفترة المتبقية على انتهاء عملية التسجيل، وهي 40 يوما فقط.

وأضافت أن وزارة الخارجية اعتذرت، أيضا، عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة؛ بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تفرضها جائحة كورونا، وضيق الوقت المتاح لعملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية خارج العراق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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