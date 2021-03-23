أسباب وأعراض سرطان الدم الليمفاوي المزمن - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/23 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان الدم الليمفاوي المزمنلا يتسبب سرطان الدم الليمفاوي المزمن في مراحله الأولى في ظهور أي أعراض ملحوظة، وبمجرد أن تتطور الحالة فإن الأعراض من الممكن أن تشمل على:• إصابات متكررة تحدث على مدار فترة قصيرة من الزمن.• إرهاق بسبب نقص كرات الد ......





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