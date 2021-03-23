2021/03/23 | 18:41 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجمعة: الزوراء x اربيل ( 5:30 ) ملعب كربلاء الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 18:41.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعة: الزوراء x اربيل ( 5:30 ) ملعب كربلاء الدولي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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