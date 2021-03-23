2021/03/23 | 18:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمعة: الزوراء x اربيل ( 5:30 ) ملعب كربلاء الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 18:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعة: الزوراء x اربيل ( 5:30 ) ملعب كربلاء الدولي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعة: الزوراء x اربيل ( 5:30 ) ملعب كربلاء الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).