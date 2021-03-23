الصحاف: ننتظر جدول زيارات حافلة خلال الفترة المقبلة

2021/03/23 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيشهد جدول زيارات حافلة خلال الفترة المقبلة، فيما اشارت إلى أن العراق أكد أنه نقطة جذب وإلتقاء وتنسيق للمواقف.وقال المتحدث باسم الخارجية، احمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدبلوماسيّة المُبادرة منهجٌ كرّسناه له، وهي ليست خياراً بل مسار يعزز مصالح العراق"، مبيناً أن "وزارة الخارجية تعمل بدأبٍ عالٍ لتعزيز المبادرات الجماعية للتكريس لأمن وأستقرار المنطقة".واضاف أن "التوازن في سياستنا الخارجيّة يتيح لنا إشادة مصالح ستراتيجيّة، والقمة الثلاثية ستكون شاهد على ذلك"، مشيراً إلى أن "تنويع البوابات الاقتصادية للعراق عبر حشد جهود سفارتنا وبعثاتنا في الخارج وبمتابعة الدوائر الاختصاص في مركز الوزارة يثمر نتائج تنسيقية عالية المستوى".وبين أنه "رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، العراق أكّد أنه نقطة جذب وإلتقاء وتنسيق للمواقف"، مؤكداً أن "وزراء خارجية العديد من الدول زاروا العراق وننتظر جدول زيارات حافل خلال هذه المدة".وإشار إلى أن "إفتتاح بعض السفارات الأوربية في بغداد بعد إنقطاع سنين، شاهد على إستقرار العراق والتزام الحكومة بتوفير الأمن للبعثات"، لافتاً إلى أنه "تجاوزنا التحدي الأمني للبعثات الدبلوماسيّة، ونؤكّد مبدأ التكامل لمواجهة التحديات مع جميع شركاء العراق وأصدقاءه".وشدد على أن "جهود وزارة الخارجية كانت ولاتزال إستثنائية جداً في توفير الدعم لمواجهة جائحة كورونا،وتلقينا مبادرات الدعم في هذا الإطار"، منوهاً إلى أن "الشراكات الستراتيجية المتعددة تضع مصالح العراق وفق المقاسات الدستورية وبما يحقق مصالح الدولة والمجتمع معاً".وتابع: أن "أمن المنطقة وأستقرارها ينعكس على العراق، وحضورنا في المشهد أصبح في موقع المبادرة والبناء على مصادر قوّة وطنية خالصة".

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