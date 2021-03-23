ارتفاع الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان

2021/03/23 | 18:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 411 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم محافظات اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 391 الذي حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي بفايروس كورونا في عموم اقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة المنصرمة كان كالتالي:

يتبع............

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