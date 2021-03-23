أطفال كوردستان يغنون لنوروز

2021/03/23 | 18:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول اعياد نوروز، أقامت منظمة التنمية المدنية (سي دي او) في مدينة السليمانية اوكسترا لفرقة الاطفال للفنون بأداء اثنتي عشرة أغنية جديدة عبرت عن الفرحة والسعادة بقدوم الربيع وأعياد نوروز .

وقال مدير منظمة التنمية المدنية بختيار احمد لـ PUKmedia، ان "الهدف من الاحتفال هو الاهتمام بفن الاطفال واظهار مواهبهم على خشبة المسرح، ودعوة من خلال الغناء الى الاهتمام بالبيئة والصحة في زمن كورونا".

واضاف، ان "منظمة التنمية المدنية لها اولية بالنسبة للاطفال وتهتم بالطفل والطفولة باقامة النشاطات الفنية والتعليمية، والاطفال هم جزء من المجتمع ويحتاجون الى المتابعة والاهتمام لأنهم نواة المستقبل."

PUKmedia عدنان الجاف

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