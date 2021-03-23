ناظم: العراق سيستلم وجبة جديدة من لقاحات كورونا خلال اليومين المقبلين

2021/03/23 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي ناقش ارتفاع أسعار السِلع بالأسواق

ناظم: الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي

مجلس الوزراء: توصية لوزارتي الداخلية والعمل لمعالجة ظاهرة التسول في الشوارع

ناظم: قمة عراقية مصرية أردنية ستعقد في بغداد

ناظم: القمة الثلاثية في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى بقمة عمان

ناظم: الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة

ناظم: الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً للورقة البيضاء

ناظم: إصابات كورونا في تصاعد وخاصة بالقرى والأرياف

ناظم: العراق سيستلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا

ناظم: مجلس الوزراء صوت على صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء

ناظم: تخصيص حوالي 261 مليار دينار كمستحقات للفلاحين ستسلم بالأيام القليلة المقبلة

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