2021/03/23 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة: حصتان تموينيتان للمواطنين خلال شهر المركز الخبري الوطني.

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