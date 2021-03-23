أزمة الجائحة في العراق: الحصيلة تفوق 800 ألف إصابة

2021/03/23 | 19:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 800 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 4500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 23 آذار/شباط، وتضمن تسجيل نحو 4500 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4100 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 90.1%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 65 ألف شخص، 487 منهم تحت العناية المركزة.

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