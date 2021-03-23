"موسكو تحاول فرض الأسد".. وترقب لـ "خطة" بايدن تجاه سوريا

2021/03/23 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحدد الإدارة الأميركية الجديدة بعد كيف تخطط للتعامل مع سوريا، حيث تغرق البلاد في حرب أهلية منذ 10 سنوات قتلت وشردت الملايين، وسط محاولات روسية لإقناع العالم بأن الحرب انتهت، وأن الأسد "انتصر"، وفق أسوشييتدبرس.

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