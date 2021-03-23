2021/03/23 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي: الكاظمي ناقش ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

ناظم: الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي

مجلس الوزراء: توصية لوزارتي الداخلية والعمل لمعالجة ظاهرة التسول في الشوارع

ناظم: قمة عراقية مصرية أردنية ستعقد في بغداد

ناظم: القمة الثلاثية في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى بقمة عمان

ناظم: الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة

ناظم: الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً للورقة البيضاء

ناظم: إصابات كورونا في تصاعد وخاصة بالقرى والأرياف

ناظم: العراق سيستلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا

ناظم: مجلس الوزراء صوت على صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تتخذ عدة قرارات مهمة.. بينها صرف رواتب وحصة تموينية كاملة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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