في كل الدورات لم يكن النواب يمثلون الشعب

2021/03/23 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي نعم يقولها كل عراقي ان نائب لم يكن ممثلا لنا ، لاننا كأغلبية كنا بعد الدورة الاولى للانتخاب لا نغامر بالذهاب الى صناديق الانتخاب ، لاننا نعرف مقدما ان الصناديق جاهزة لفوز اقلية مفروضة من الخارج على الناس ، ولو رجع اي منصف الى دراسة الانتخابات العراقية ونتائجها بعد الدورة […]

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