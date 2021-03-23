هذا ما تفكر به وتخطط له واشنطن!

2021/03/23 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عادل الجبوري مر حوالي شهرين على تولي الادارة الاميركية الجديدة برئاسة الديمقراطي جو بايدن مقاليد الامور، ولم تلح في الافق، ولم تتبلور مواقف وتوجهات واقعية ملموسة على نية واشنطن انهاء وجودها العسكري في العراق، بل ربما كانت المؤشرات بالاتجاه الاخر اكثر وضوحا واكبر زخما، لاسيما مع البحث عن ادوات وغطاءات اخرى لادامة ذلك […]

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