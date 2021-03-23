2021/03/23 | 19:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تقرر صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء وتعد بوجبتين خلال رمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تقرر صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء وتعد بوجبتين خلال رمضان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تقرر صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء وتعد بوجبتين خلال رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).