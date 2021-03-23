السيسي يدعو العاهل الأردني لحضور افتتاح قاعدة

2021/03/23 | 19:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفدا رسميا رفيعا من عدد من الوزراء، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.وبحث الملك عبدالله الثاني، ومصطفى مدبولي، اليوم …

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