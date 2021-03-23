2021/03/23 | 19:11 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجع الروبل الروسي بحوالي 2 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف فرض عقوبات أمريكية على روسيا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروبل الروسي يتراجع 2% مع مخاوف فرض عقوبات أمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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