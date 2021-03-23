2021/03/23 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

انهى المنتخب الوطني بكرة القدم، وحدته التدريبية الاولى في العاصمة الاوزبكية طشقند.

وقال المدير الادراي للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “منتخبنا الوطني وصل امس الى العاصمة الاوزبكية طشقند للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى نهاية اذار الجاري”.

واوضح ان “المنتخب الوطني انهى اليوم أول وحدة تدريبية على ملعب لوكوموتيف طشقند تحضيراً لمواجهة المنتخب الاوزبكي الاثنين المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة”.

يذكر ان الدوري العراقي الممتاز سيتوقف حتى نهاية الشهر الحالي بسبب استحقاق المنتخب الوطني.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسود الرافدين ينهون اول وحدة تدريبية في طشقند) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسود الرافدين ينهون اول وحدة تدريبية في طشقند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).