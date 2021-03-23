عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي ناقش ارتفاع أسعار السلع بالأسواق
ناظم: الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي
مجلس الوزراء يوصي وزارتي الداخلية والعمل بمعالجة ظاهرة التسول
ناظم: قمة عراقية أردنية مصرية ستعقد في بغداد
ناظم: القمة الثلاثية في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى بقمة عمان
ناظم: الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة
ناظم: الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً للورقة البيضاء
ناظم: إصابات كورونا في تصاعد وخاصة بالقرى والأرياف
ناظم: العراق سيستلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا
ناظم: مجلس الوزراء صوت على صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء
ناظم: تخصيص حوالي 261 مليار دينار كمستحقات للفلاحين ستسلم بالأيام القليلة المقبلة
ناظم: حصة تموينية ثانية كاملة ستوزع عندما ندخل شهر رمضان
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