2021/03/23 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي ناقش ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

ناظم: الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي

مجلس الوزراء يوصي وزارتي الداخلية والعمل بمعالجة ظاهرة التسول

ناظم: قمة عراقية أردنية مصرية ستعقد في بغداد

ناظم: القمة الثلاثية في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى بقمة عمان

ناظم: الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة

ناظم: الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً للورقة البيضاء

ناظم: إصابات كورونا في تصاعد وخاصة بالقرى والأرياف

ناظم: العراق سيستلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا

ناظم: مجلس الوزراء صوت على صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء

ناظم: تخصيص حوالي 261 مليار دينار كمستحقات للفلاحين ستسلم بالأيام القليلة المقبلة

ناظم: حصة تموينية ثانية كاملة ستوزع عندما ندخل شهر رمضان

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