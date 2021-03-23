2021/03/23 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني رجح تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عدم تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، يوم السبت المقبل، فيما أكد أن الخلافات بين المركز والاقليم ما زالت مستمرة حتى اللحظة.وقال النائب عن تحالف الفتح، عدي الشعلان، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة المالية ورؤساء الكتل السياسية مستمرون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرجحاً عدم تمرير الموازنة..



الفتح: الخلافات مستمرة مع الإقليم المركز الخبري الوطني.

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