عضو بالفريق الإعلامي للصحة يتحدث عن أعراض لقاح كورونا الآنية والمستقبلية

2021/03/23 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال عضو الفريق الإعلامي في وزارة الصحة، علي أبو طحين، إن لقاحات فيروس كورونا لا تتضمن اعراضا مستقبلية على الأشخاص الذين يأخذون جرعات التطعيم، فيما أشار إلى ضرورة القيام بحملة توعوية في العراق بخصوص سلامة استخدام اللقاح.

وذكر علي أبو طحين، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، أن "مجموعة من اللقاحات الخاصة بكورونا ستصل قريبا جداً إلى العراق، ونتأمل توزيعها بأسرع وقت"، داعيا المواطنين إلى "أخذ اللقاح لفعاليته ضد فيروس كورونا".

وأضاف أبو طحين، أن "تأخير وصول اللقاحات يأتي لاسباب لوجستية وإدارية، وقد يكون الروتين وتسديد المبالغ أخر وصول اللقاحات إلى البلاد، ونتأمل توفيره بكل المناطق في البلاد".

وأكد عضو الفريق الاعلامي في وزارة الصحة، أن "العراق بحاجة إلى حملة كبيرة بخصوص استخدام اللقاحات تفند الإشاعات "، مبينا أن "أعراض اللقاح جانبية وبسيطة جدا، ولا توجد أعراض مستقبلية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء 23-3-2021، تسجيل 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 29899 فحصاً جديدا.

وحافظت بغداد على صدارة الحصيلة اليومية لعدد الإصابات على مستوى العراق مجدداً بـ 1369 حالة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب ، تلتها البصرة بـ 738 ثم النجف الأشرف بـ 452 حالة.

وذكرت الوزارة في جدول بياني وزعته على وسائل الإعلام إنها سجلت اليوم 30 وفاةً بالفيروس فيما تماثل 4125 شخصاً للشفاء منه.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبالاً ضعيفاً من المواطنين للتسجيل على لقاح كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف جداً حيث بلغ عدد المسجلين على اللقاح حتى الآن 68 ألف مواطن"، مبيناً أن "عزوف الناس عن أخذ اللقاح ليس في العراق فقط لكنه حتى في البلدان العربية بعكس الدول الأوروبية التي يتزاحم مواطنوها على أخذ جرعات اللقاح".

وأكد "التواصل مع منظمات الصحة العالمية واليونسيف الى جانب البنك الدولي للقيام بحملات توعوية مكثفة إعلامياً لاقناع المجتمع بكفاءة وأهمية أخذ اللقاح"، داعياً "الجهات الحكومية والمجتمع المدني ورجال الدين والعشائر إلى حث المواطنين على أخذ اللقاح".

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين بالحصول على لقاح كورونا.

وأضافت أنه "من خلال هذه المنصة يمكن أن يدخل المواطن عن طريق هوية البطاقة الوطنية، ويسجل المعلومات ويحجز نوع اللقاح الذي يختاره".

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