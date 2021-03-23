مجلس الوزراء العراقي يصدر عدة قرارات بينها ما يتعلق بالبطاقة التموينية

2021/03/23 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صحفي عقده في بغداد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم:

الكاظمي ناقش ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق وارتفاعها يربك الوضع الاقتصادي

مجلس الوزراء أصدر توصية لوزارتي الداخلية والعمل لمعالجة ظاهرة التسول في الشوارع

بغداد ستشهد قمة عراقية - مصرية - أردنية قريباً

القمة الثلاثية في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى بقمة عمان

الحكومة متجاوبة مع الاجتهادات في البرلمان بقضية الموازنة

الحكومة قدمت رؤيتها الإصلاحية بالموازنة استناداً إلى الورقة البيضاء

إصابات كورونا في تصاعد وخاصة في القرى والأرياف

العراق سيتسلم خلال اليومين المقبلين وجبة جديدة من لقاحات كورونا

مجلس الوزراء صوت على صرف جزء من رواتب عقود الكهرباء

تخصيص حوالي 261 مليار دينار كمستحقات للفلاحين ستسلم في الأيام القليلة المقبلة

التجارة أكملت استعدادتها لتوزيع الحصة التموينية كاملة قبل شهر رمضان

حصة تموينية ثانية كاملة ستوزع على المواطنين بعد الدخول لشهر رمضان

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