2021/03/23 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، اليوم الثلاثاء، قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالغاء اجراء الانتخابات في الخارج بأنه اول خطوة من شأنها منع التزوير والحد من هدر المال العام.وقال طه في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمنع اجراء الانتخابات في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني يعلق على إلغاء انتخابات الخارج: اول خطوة لمنع التزوير) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني يعلق على إلغاء انتخابات الخارج: اول خطوة لمنع التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).