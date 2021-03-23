2021/03/23 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/استقبل محافظ نينوى نجم الجبوري مساء اليوم الثلاثاء، السفير الكندي لدى العراق اولريك شانون.وقال مصدر في اعلام محافظة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان المحافظ بحث مع السفير والوفد المرافق له سبل التنسيق المشترك وتحشيد الدعم الدولي لملف اعادة اعمار المحافظة وبناها التحتية وتثبيت اسس الاستقرار والانفتاح على الجهود كافة وتسخيرها لرفع المعاناة عن المحافظة "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يبحث مع السفير الكندي تحشيد الدعم الدولي لملف اعادة اعمار المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يبحث مع السفير الكندي تحشيد الدعم الدولي لملف اعادة اعمار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).