نواب : الغاء انتخابات الخارج قرار شجاع لمنع التزوير وهدر المال العام

2021/03/23 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن عدد من النواب تأييدهم لقرار مفوضيـة الانتخابات ، الغاء انتخابات العراقييـن في الخارج .وكتب عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الستراتيجي ،النائب محمد شياع السوداني ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " قرار شجاع وسليم من مفوضية الانتخابات بالغاء انتخابات الخارج؛ لما رافق انتخابات الخارج السابقة من بيع وشراء وتزوير، فضلاً عن هدر بالاموال، كذلك صعوبة اجرائها في ظل جائحة كورونا ".ووصف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه ، قرار المفوضية بالغاء انتخابات الخارج بانه :" اول خطوة من شأنها منع التزوير والحد من هدر المال العام".وقال طه ، في بيان صحفي ، ان " قرار المفوضية منع اجراء الانتخابات في خارج العراق خطوة جادة لمنع التزوير و هدر المال العام"، واصفا اياه بالقرار الشجاع ، عادا ذلك قرارا صحيحا ولا غبار عليه ،.ودعا ، الكتل السياسية التي تطالب بانتخابات الخارج ، الى العمل على ارجاع المواطنين ، ان كانت تهمها حقوقهم ، وان لايتم اعتبارهم مجرد اصوات انتخابية يمكن التلاعب بها.وقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء عدم اجراء الانتخابات البرلمانية ، المقررة في تشرين الاول المقبل ، في الخارج لاسباب فنية وقانونية وصحية تتعلق بفيروس كورونا ./انتهى5

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