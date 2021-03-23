هذا ما جرى في لقاء عمار الحكيم والسفير الامريكي حول الانتخابات

2021/03/23 | 19:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، والسفير الامريكي ماثيو تولر، على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق في موعدها المقرر في 10 ...

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