العراق يطلب جولة جديدة بشأن انسحاب وجبة اخرى من القوات الامريكية 

2021/03/23 | 19:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، ان العراق طلب جولة جديدة بشأن انسحاب وجبة اخرى من القوات الامريكية.وقال المصدر لـ”عراقي نيوز”، ان “العراق طلب جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، وستكون وجبة جديدة من انسحاب قوات امريكية قريبا”.وفي نهاية ٢٠٢٠ اعلنت الخارجية العراقية، اتفاقها مع الولايات المتحدة على التخفيض التدريجي للقوات الأمريكية في البلاد وفق جدول زمني، حيث توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق على انسحاب 500 جندي أمريكي من العراق.

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