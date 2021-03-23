2021/03/23 | 19:20 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة مجموعة من تقارير مراسلي فرانس24 حول العالم.



في العراق: انتقادات لمحاولات إخضاع الدولة للحكم الديني، وفي إيران: قرض بفوائد مخفضة للأسر التي تنجب طفلها الثالث.



لبنان - قرية القرعون: استقبلت اللاجئين السوريين بالترحاب..



لكن أمد الأزمة طال.



وفي الأردن - سوريو "الزعتري": عينهم على الحدود..



أملا بالعودة.

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