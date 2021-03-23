بورصة مصر تشهد 48 ساعة كارثية

2021/03/23 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

شهدت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، يوما ساخنا نتيجة هبوط جماعي شهدته جميع المؤشرات قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى بشكل طفيف.

وبدأ اليوم الثلاثاء بتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98% في بداية التعاملات ليتداول عند مستوى 10328 نقطة، وهوى مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.98%، و5% على الترتيب.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على 34 شركة لمدة 10 دقائق في بداية الجلسة لتجاوزهم المعدل المسموح به في الارتفاع أو الانخفاض، لكن الأمر لم يكن كافيا.



حتى قررت إدارة البورصة المصرية في الساعة الـ 11 صباحاً إيقاف التداول لمدة نصف ساعة نتيجة انخفاض مؤشر EGX100، لأكثر من 5%، على أن يعود استئناف التداول في 11:30 صباحاً.

وبعد أن عاودت البورصة الاستئناف، قامت بتقليص تراجعها، حيث نجحت مؤشرات البورصة المصرية في تقليص خسائرها عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها مبيعات من الأجانب والعرب.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 7 مليارات جنيه من خسائره الصباحية ليغلق عند مستوى 633.6 مليار جنيه، فيما قلص مؤشر البورصة الرئيسي خسائره الصباحية ليغلق متراجعا بنسبة 0.63 في المائة مسجلا نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 على تراجع نسبته 5.1% ليصل إلى 1822.3 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.72% لينهي التعاملات عند مستوى 2739.6 نقطة.

وكانت البورصة المصرية شهدت أمس هبوطا مدويا، لتصل لأدني مستوى منذ 4 أشهر، وانخفض، مؤشر «EGX30» الرئيسي بنسبة %2.45 ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، بينما زادت حدة الهبوط في «EGX70EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى %5.27 مسجلاً 1920 نقطة، و«EGX100EWI» الأوسع نطاقًا %4.51 إلى 2845 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس حققت البورصة خسائر كبيرة بلغت نحو 17 مليار جنيه، وأغلق المؤشر عند 641.216 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 46.03 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 33.46 مليون جنيه و12.57 مليون جنيه على التوالي.



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