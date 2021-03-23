غاز الشمال يفوز علی الزوراء في دوري الكرة النسوي للصالات

2021/03/23 | 19:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فریق نادي غاز الشمال من تحقيق فوز مهم علی فریق نادي الزوراء بنتيجة 4-3 ضمن المرحلة الثانية / الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات النسوية .

وجرت المباراة اليوم الثلاثاء في قاعة الشباب بالعاصمة بغداد .

وسجلت اهداف الفريق النسوي لنادي غاز الشمال كلا من شوخان هدفين وسیبل و روژین هدف لکل منهن .

PUKmedia رزكار شواني

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