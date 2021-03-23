ترمب توقع سقوط بايدن على سلم الطائرة: الحالة العقلية للرئيس قد تتضاءل

2021/03/23 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس (الاثنين) إنه توقع سقوط الرئيس جو بايدن على سلم طائرة الرئاسة - وأنه يعتقد أيضًا أن الحالة العقلية لبايدن قد تتضاءل لدرجة أنه قد لا يفهم الأمور التي قد يوقع عليها، مما يفتح الباب أمام نائبته كامالا هاريس لتحل مكانه، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وأشار ترمب في مقابلة عن سقوط بايدن ثلاث مرات على سلم طائرة الرئاسة: «لقد توقعت ذلك...



كانت هذه الحادثة فظيعة».

وأوضح ترمب أنه يعتقد أن بايدن قد يكون أيضًا في حالة «تدهور عقلي» وأنه لا يتمتع بالتوازن الكافي لقراءة الأوراق التي يوقعها والتي تحتوي على إملاءات رئاسية.

وأضاف الرئيس السابق: «هناك شيء ما يحدث، إنه جنون.



أتساءل عن كل الأشياء التي يوقع عليها، سواء كان يفهمها أم لا، لأن حالته أسوأ من حالة بيرني ساندرز».

وكان ترمب قد أشار مرارًا خلال حملته الرئاسية العام الماضي إلى أن بايدن، البالغ من العمر 78 عامًا، «لم يعد نشطا عقليًا»، وتهكم من أن الديمقراطيين كانوا مهتمين باستخدام التعديل الخامس والعشرين كي تحل مكانه هاريس بعد فترة وجيزة من الانتخابات.

وقال الرئيس السابق إنه لا يزال يعتقد أن حدوث ذلك ممكن، معترفًا بزلة بايدن الأسبوع الماضي التي خاطب فيها نائبته قائلاً: «الرئيسة هاريس».

وأضاف: «هذا أمر خطير للغاية وآمل ألا يحدث أبدًا».

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