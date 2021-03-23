تركيا ترحل عراقيا مشتبها بصلته بداعش بداعش

2021/03/23 | 19:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أطلقت قوات الأمن التركية، الثلاثاء، سراح مشتبهين اثنين من أصل 6 تم توقيفهم قبل أيام بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.وبحسب وكالة الأناضول، سيتم ترحيل أحد المشتبهين إلى بلده العراق، أما المشتبه الثاني فقضت المحكمة بإطلاق سراحه اطلاقا مشروطا .يشار إلى أنّ قوات مكافحة الارهاب التركية، بمشاركة الاستخبارات، شنت عملية في 18 آذار الجاري، أوقفت خلالها 6 عراقيين مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الارهابي./انتهى8

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