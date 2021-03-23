اندلاع نزاع عشائري وسط البصرة

2021/03/23 | 19:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اندلع نزاع عشائري في منطقة خمسة ميل وسط البصرة.وذكرت مصادر:" ان النزاع اندلع بسبب / دكة عشائرية/ و اسفر عن سقوط ضحايا وحرق منازل " ، فيما توجهت قوات امنية نحو المنطقة لفض النزاع والسيطرة عليه ./انتهى

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