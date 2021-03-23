الملحن كريم هميم: أنا سند الهواة ولا أتقاضى أجوراً عن ألحاني

2021/03/23 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةقال الملحن كريم هميم، اليوم الثلاثاء، إنه مقل في التلحين وأنه لم يلحن لابنته المطربة أصيل هميم سوى مسلسل "عفيفة اسكندر" ومقدمة مسلسل من إخراج فارس طعمة التميمي.وأكد هميم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مسؤول عن تربية ابنته في البيت، وأنه أعطاها ألحانا على شكل دروس في الأداء"، مشيرا الى أنه "أب لكل فنان شاب ولا يختلف معه في التعامل، لأنه يعامله كما يتعامل مع ابنته اصيل". وأضاف، أنه "يحرص على التجديد من دون الانفصال عن الجذور الراسخة في الغناء العراقي"، لافتا الى أن "كثيرا من الحانه اعجبت ابنته اصيل لكنه أعطاها لغيرها التزاما منه بوعد أو اتفاق سابق، وأنه لحن لمطربين عرب وعراقيين".وتابع هميم، أنه "يجد في أداء المطربة ميادة الحناوي سحرا فائقا، وأن صوت المطرب الراحل سعدي الحلي يضيف للحن"، مبينا أنه "سند لجميع الهواة، وأنه وضع مؤخرا الحانا سيوزعها مجانا بين المطربين الشباب الذين سيفوزون بمراكز برنامج "القيثارة" الذي يبث من تلفزيون العراقية في شبكة الاعلام العراقي".واختتم هميم حديثه بالقول إنه "لا يلحن بالتكليف، ولن يتقاضى أجورا عن ألحانه؛ وأنه يعيش من ريع استديوهاته".

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