هيئة الحج والعمرة: ننتظر ضوابط السعودية بشأن موسم الحج المقبل

2021/03/23 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت هيئة الحج والعمرة، الثلاثاء، استعدادها لموسم الحج، فيما أشارت إلى أن ما نُشر عن ضوابط الموسم جاء عبر مصادر "غير رسمية".

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وقال المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (23 اذار 2021)، إن "الهيئة حرصت على استعدادها بشكل مبكر لموسم الحج ولكن هذا يعتمد على ظروف جائحة كورونا"، مبينا أنه "لغاية الان لم يرد إلينا اي كتاب رسمي من السلطات السعودية بشأن موسم حج أو أعداد الحجاج؛ لأن هذه الأسئلة تحتاج الى اجوبة رسمية".

وأضاف "أننا مرتبطون بالجانب السعودي ولكننا مستعدون لتفويج أي عدد يتم الاتفاق عليه"، مشيرا الى "أننا على أتم الاستعداد بما ينطبق مع شروط الصحة والسلامة وهذا سوف يكون بالتنسيق مع وزارة الصحة في العراق".

وتابع الكناني انه "لغاية الان لا توجد أي تفاصيل رسمية عن ضوابط الحج، وما نشر في الاعلام هو من مصادر غير رسمية"، لافتا الى أنها "تأمل تفويج اكبر عددا من الحجاج لكي يستفيد الراغبون بالحج وخصوصا العام الماضي بعد التوقف بسبب ظروف جائحة كورونا".

ونبه الكناني الى أن "الهيئة تنتظر الجواب الرسمي من المملكة العربية السعودية والتعليمات التي ستصدر لغرض البدء في آلية وضوابط الحج لهذا العام".

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