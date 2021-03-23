العراق على موعد مع زيارات حافلة خلال الفترة المقبل

2021/03/23 | 19:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن العراق سيشهد جدول زيارات حافلة خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى أن العراق أكد أنه نقطة جذب والتقاء وتنسيق للمواقف.

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