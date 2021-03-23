2021/03/23 | 19:59 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 23 مارس 2021 | 07:40 مساءً | عدد القراءات : 42

المرور تتوعد اصحاب المركبات الخصوصي بغرامة وحجز

توعدت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، اصحاب المركبات الخصوصي بالغرامة والحجز تصل الى 10 ايام.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب، انها تتوعد بحجز المركبات عشرة أيام وفرض الغرامة القانونية بحق أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل بصفة {أجرة}".

واصدرت مديرية المرور العامة اليوم قرارا بتعطيل العمل في بيان يختص بدخول سيارات الحمل.

وذكرت المديرية في بيان، ان مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين امر بتعطيل العمل ببيان (رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ وملحقه ) كونه يتداخل مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في فرض حظر التجوال الجزئي وانسجاماً مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول المركبات الحمل.

وبين ان يكون السماح بسير المركبات الحمل الساعة ٥ مساءاً ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر.

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