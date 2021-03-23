المرور: سيتم حجز المركبات الخصوصية التي تعمل بصفة “أجرة”

2021/03/23 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توعدت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، بحجز المركبات الخصوصية التي تعمل بصفة “أجرة”، مع فرض الغرامة. وذكر بيان للمديرية تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أنها” ستقوم بحجز المركبات عشرة أيام، مع فرض الغرامة القانونية بحق أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل بصفة أجرة”.

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