العمل تتوجه نحو “المشاريع الصغيرة” لمحاربة البطالة

2021/03/23 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن توجهها نحو تطوير المشاريع الصغيرة لمحاربة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين.

وقال وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية علاء عبود السكيني، وفقاً للوكالة الرسمية، انه “تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 430، هنالك توجه لبناء مجمعات تسويقية والتي تسمى بالأكشاك العصرية، وذلك لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل ومغادرة راتب الرعاية الاجتماعية بهذه المنحة”.

وأوضح أن “هذه المشاريع الصغيرة هي واحدة من الأفكار المطروحة التي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل”.

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