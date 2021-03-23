زلزال يهز مناطق غربي ايران

2021/03/23 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزّ زلزال بقوة 4،4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء مناطق بين محافظتي همدان ولرستان في غرب ايران.

وأفاد تقرير المركز الوطني لرصد الزلازل ان “هذا الزلزال ضرب منطقة قرب قضاء نهاوند /غرب ايران/ عند الساعة الرابعة و 36 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء”.

واضاف أن “مركز الزلزال على عمق 19 كيلومترا من سطح الارض”.

ولفت المركز الى وقوع زلزال بقوة 3،8 درجة على مقياس ريختر عند الساعة الرابعة و 38 عصر اليوم في منطقة اشترينان بين محافظتي لرستان وهمدان وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

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