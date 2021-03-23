هيئة الحج: السعودية لم ترد رسمياً بشأن موسم الحج

2021/03/23 | 20:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت هيئة الحج والعمرة، الثلاثاء، استعدادها لموسم الحج، فيما أشارت إلى أن ما نُشر عن ضوابط الموسم جاء عبر مصادر “غير رسمية”. وقال المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “الهيئة حرصت على استعدادها بشكل مبكر لموسم الحج ولكن هذا يعتمد على ظروف جائحة كورونا”، مبينا أنه “لغاية …

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