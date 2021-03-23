عمليات البصرة توضح لـNRT بشأن النزاعات العشائرية: اعتقلنا 16 الف شخص!

2021/03/23 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، حصيلة عمليات الوعد الصادق لانهاء ملف النزاعات العشائرية واعتقال المطلوبين.

وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام مدنف لـNRT عربية اليوم، (23 آذار 2021)، ان "قيادة العمليات انهت في ملف النزاعات العشائرية 42 نزاعا و34 اخر قيد الحل فضلا عن القاء القبض على 16 الف مطلوب للعدالة وضبط عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال عمليات الوعد الصادق التي ستستأنف مرحلتها الرابعة خلال الفترة المقبلة".

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