الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع مخاوف استمرار قيود الإغلاق

2021/03/23 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف الموجة الثالثة من الوباء.

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