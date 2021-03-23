2021/03/23 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة الفنون تضيّف معرضاً لمحي خليفة بغداد – بياف أكرم أفتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاثنين، معرضاً تشكيلياً للفنان محي خليفة بحضور المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد .وضم المعرض الذي أقيم على قاعات دائرة الفنون في بغداد وحمل عنوان (تشكيل)، 65 عملاً فنياً متنوعاً.وقال ناظم خلال الافتتاح، إن (هذا المعرض تضمن […]

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