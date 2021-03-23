2021/03/23 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذو الفقار خضر يصف المشوار الفني بالنحت في الصخر: السينما والمسرح كلاهما دراما ولكل مجال طقسه الخاص بغداد – زينب قاسم كاظم ذو الفقار خضر هو فنان سرت في عروقه الفنون منذ الصغر اذ نشأ وترعرع في بيئة وعائلة مُحبة للفن درس وتخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة بابل، موهوب في التمثيل والأخراج والتأليف.ومعه كان […]

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