2021/03/23 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوبيز ورودريغيز ينفيان نبأ فسخ خطوبتهما لندن – الزمان نفت جنيفر لوبيز وخطيبها اليكس رودريغيز أنباء فسخ خطوبتهما ووضحا من خلاله بأنهما لا يزالان على علاقة وأنهما يعملان على حل بعض المشاكل التي تواجههما.ويأتي البيان بعد أن ضجت المواقع الإخبارية في أميركا بنبأ فسخ خطوبتهما التي إستمرت قرابة العامين.يذكر أن الثنائي أجلا حفل […]

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